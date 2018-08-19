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Украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна

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Игроки «Нижнего Новгорода»

Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги с командой «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, 30-летний украинский футболист остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к российскому флагу.

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 1:0.

Федорив — воспитанник киевского «Динамо». С 2008 по 2011 год он играл за пермский «Амкар». За «Нижний Новгород» футболист выступает с 2018 года.

14 августа во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК футболист греческой команды Евгений Хачериди также отметился в инциденте с российско-украинской атрибутикой. Он продемонстрировал болельщикам красно-белых свои щитки, на которых был изображен украинский флаг и вызвал возмущение российской общественности.

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