Представитель «Ахмата» напал на судью после ничейной игры

Представитель грозненского «Ахмата» напал на судью, обслуживавшего матч молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщается в Telegram-аккаунте организации.

В заявлении РПЛ отмечается, что после матча главный арбитр встречи Богдан Головко стал жертвой нападения со стороны представителя «Ахмата». Судье нанесли несколько ударов. РПЛ объявила об инициации расследования инцидента совместно с Российским футбольным союзом (РФС).

Игра молодежного первенства завершилась вничью (0:0). В самой концовке встречи грозненцы остались в меньшинстве. Получив красную карточку поле покинул хавбек хозяев Мовсар Бацуев.

Обе команды лидируют в группе A, имея в активе по 14 очков.