Избитый Широковым судья рассказал о попытках знакомых футболиста замять дело

Арбитр Никита Данченков рассказал о попытке знакомых бывшего футболиста сборной России Романа Широкова разрешить их конфликт без суда. Его слова приводит Sport24.

По словам Данченкова, представители 39-летнего спортсмена связывались с ним и предлагали замять дело. При этом он подчеркнул, что сам Широков к нему не обращался. Потерпевший отказался от предложения окружения футболиста.

15 сентября адвокат Данченкова Александр Островский заявил, что не согласен с тем, как полиция квалифицировала нападение Широкова на его клиента. За избиение Данченкова в отношении экс-игрока сборной России было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Футболисту грозят исправительные работы или арест. Островский рассчитывает, что дело переквалифицируют и Широкова будут судить за покушение на убийство.

Широков избил судью во время матча любительской лиги 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позже футболист принес извинения Данченкову в Instagram, но тот обратился в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.