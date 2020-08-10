Роман Широков напал на судью во время любительского матча

Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Дмитрий Егоров.

39-летний ветеран ударил рефери матча по лицу, после чего пытался его добить. Егоров отметил, что потерпевший планирует обратиться в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА.