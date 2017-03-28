Широков назвал тактику сборной России по футболу ущербной

Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал тактику национальной команды в товарищеской матче с Кот-д'Ивуаром, назвав ее ущербной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я заметил одну идею — передачи на Александра Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом», — заявил Широков.

Товарищеский матч с африканской сборной прошел в пятницу, 24 марта, в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 2:0. Во вторник, 28 марта, команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу с Бельгией в Сочи. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Широков выступал за сборную России с 2008 по 2016 год. Провел 56 матчей, в которых забил 13 мячей.