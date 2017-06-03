Футболист Широков назвал условие возобновления карьеры

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности возобновить карьеру в случае заинтересованности в его услугах клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Возобновлю ли карьеру, если получу предложение от "Арарата"? Я свой выбор уже сделал. Игроком второй лиги вы меня вряд ли уже увидите. Если поступит предложение из РФПЛ, то я его рассмотрю», — сказал Широков.

30 мая бывший форвард сборной России Роман Павлюченко подписал контракт с московским «Араратом». В следующем сезоне клуб будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион чемпионата страны).

35-летний Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. В сентябре того же года он получил должность советника министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе. В бытность игроком он выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. После того как армейцы отказались продлевать с ним контракт, Широков выступал за клуб Любительской футбольной лиги «Атлантис».