В действиях избившего судью Широкова увидели покушение на убийство

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении бывшего футболиста Романа Широкова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Юрист не согласился с тем, как полиция квалифицировала избиение Широковым судьи, и увидел в действиях игрока покушение на убийство. «Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Широков бил ногой в голову. Если бы голову не прикрывали руками, она бы отлетела», — заявил Островский.

По словам адвоката, его пока официально не уведомили о возбуждении дела. Он готовит жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.

О том, что в отношении Широкова возбудили уголовное дело из-за нападения на судью, стало известно ранее 15 сентября. По статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») футболисту грозят исправительные работы или арест.

Широков избил судью во время матча 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позже футболист принес извинения Данченкову в Instagram, но тот обратился в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.