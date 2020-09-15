В отношении избившего судью Широкова возбудили уголовное дело

В отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего судью во время матча любительской лиги, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Широкову грозят исправительные работы или арест.

21 августа Александр Островский, адвокат пострадавшего арбитра Никиты Данченкова, предрек Широкову 10-летний тюремный срок. По мнению юриста, действия спортсмена нужно квалифицировать как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

О нападении Широкова на судью во время матча стало известно 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию.

Роман Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.