Избитый Широковым арбитр обратился в полицию

Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России Романом Широковым, обратился в полицию. Об этом ТАСС рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

Он заявил, что Данченков написал заявление в правоохранительные органы. «Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса. Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — посчитал он, назвав извинения в соцсетях несущественными.

Широков напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Бывший футболист сборной России набросился на судью, нанес ему несколько ударов. Пострадавший арбитр показал последствия нападения: рассечение над левым глазом и другие следы от ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram.

Роман Широков известен по выступлениям за спортивные клубы «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», который уже объявил об отстранении экс-футболиста от эфиров.