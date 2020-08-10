Побитый Широковым судья показал последствия нападения

Футбольный судья Никита Данченков, переживший нападение со стороны бывшего игрока сборной России Романа Широкова, показал последствия ударов экс-спортсмена. Фото доступны в Twitter-аккаунте Дмитрия Егорова.

На фотографии можно видеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов Широкова. Об инциденте стало известно ранее 10 августа.

Бровь, глаз, шея.

Ещё и на поле. В нормальных странах - это конец футбольной деятельности pic.twitter.com/Ho1XfdEjqA — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Экс-спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд. Бывший футболист сборной России набросился на судью, нанес ему несколько ударов. Отмечается, что пострадавший намерен обратиться в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА.