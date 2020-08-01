Боец MMA передержал удушающий прием и напал на судью

Боец смешанного стиля (MMA) Ахмад Аль Дармаки был дисквалифицирован за нападение на судью в рамках турнира UAE Warriors 12 в ОАЭ. Видео ивента доступно на YouTube-канале промоушена.

Уже в первом раунде Аль Дармаки взял спину соперника Богдана Кириленко и удачно провел удушающий прием. Однако спортсмен не стал отпускать захват, несмотря на сигнал со стороны оппонента, а также команду судьи — Марка Годдарда. Аль Дармаки передержал удушающий прием. Годдард стянул его с оппонента, после чего обозленный боец оттолкнул рефери и между ними произошла перепалка.

Аль Дармаки запрыгнул на клетку, по всей видимости, уже празднуя победу. Но Годдард потребовал спуститься и заявил ему, что сигнализирует о его проигрыше. В официальном протоколе значится дисквалификация. Для Аль Дармаки это шестое поражение в карьере при двух победах.