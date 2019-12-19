Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд

— Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 14 декабря 2019, 21:28

Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара. Видео появилось в Twitter Barrele la pierna.

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Спортсмены провели в клетке девять секунд и не нанесли за это время ни одного удара. Затем Дуракович попросил остановить бой, и победу присудили его сопернику. Газета Marca пишет, что босниец почувствовал сильную боль в груди, о чем сказал судье. После он потерял сознание и пришел в себя только в скорой помощи.

В сентябре испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут французом Хакимом Кетаибой и был дезориентирован им. Когда Кеведо пришел в себя, то начал радоваться, думая, что именно он одержал победу. Тренерам пришлось объяснить испанцу ситуацию.

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