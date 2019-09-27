Боец MMA отхлебнул пива у фаната между раундами и проиграл

Видео: sportbible.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Гонкалвеш проиграл перуанцу Джонни Ивасаки на турнире Fusion Fighting Championship 40, после того как сделал глоток пива в перерыве между раундами. Видео опубликовано в заметке The Sun.

После окончания одного из раундов Гонкалвеш почти перелез через октагон и жестом попросил одного из фанатов передать ему стакан пива. Боец сделал глоток и продолжил поединок, который в итоге проиграл. 34-летний бразилец потерпел поражение судейским решением.

Для Гонкалвеша поражение стало 16-м в карьере при 23 победах. Ивасаки довел количество побед до 22. При этом перуанец уступал всего восемь раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!