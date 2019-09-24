Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды

RAGED UK MMA / Facebook

Британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Видео поединка опубликовано в Facebook-аккаунте турнира.

Бой продлился всего три секунды. Уайатт среагировал на удар ногой соперника и в ответной атаке нокаутировал Мезеповса. Последний свалился на канвас, после чего рефери просигнализировал о завершении поединка. Отмечается, что Уайатт установил рекорд промоушена.

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) автором самого быстрого нокаута является американец Хорхе Масвидаль. Ему удалось завершить поединок против соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся по сопернику удар коленом в прыжке.

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