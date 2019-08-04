Боец MMA нокаутировал соперника коленом за четыре секунды

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Дюкре нокаутировал соперника на турнире Fury Fighting Championship 34. Видео размещено на странице турнира в Facebook.
Дюкре удалось поразить оппонента ударом коленом в прыжке уже на четвертой секунде матча. Бывший спортсмен Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Джексон обратил внимание в своем Twitter-аккаунте, что этот нокаут похож на удар Хорхе Масвидаля, который установил установил рекорд UFC, отправив Бена Аскрена в нокаут на пятой секунде противостояния таким же ударом.
Fury Fighting Championship 34 — турнир по MMA, который состоялся 3 августа.
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