160-килограммовый боец продержался в клетке меньше минуты

Венгерский кикбоксер Давид Михайлов отправил в нокаут корейца Чхве Хон Мана на турнире Angels Fighting Championship 12 в Южной Корее. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте JHK MMA.

Поединок проходил вне весовой категории и по правилам кикбоксинга. Михайлов нанес несколько ударов по голове Чхве Хон Мана, после чего последний потерял равновесие. Бой продлился 49 секунд.

Чхве Хон Ман известен своими габаритами. При росте 2,2 метра боец весит 160 килограммов. Он выступал в Dream, K-1 и Road. В частности, в одном из поединков спортсмен уступил российскому бойцу Федору Емельяненко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!