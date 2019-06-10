Боксер «отключил» соперника спорным ударом

@trboxing / Twitter

Американский боксер Майкл Силс, выступающий в полутяжелом весе, одержал победу над Кристофером Брукером. Видео нокаута, опубликованное в Twitter-аккаунте Top Rank Boxing, произвело впечатление на пользователей.

Во втором раунде Силс вынудил соперника прижаться к канату. Он нанес удар по голове Брукеру и тот моментально потерял сознание и принял неестественную позу. Нокаут вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые отмечают, что удар Силса пришелся в затылок Брукеру.

«Парню отключили электричество до того, как он успел сохранить документы», — написал @KolawoleFalodun.

«Кажется он попал ему по голове сзади. Это легально?» — задается вопросом @Shmwil.

«Было бы не по правилам, если бы Силс выцеливал затылок. А здесь выходит, что удар по движущемуся сопернику, поэтому вполне легальный прием», — отметил @MDogg_DubCNN.

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