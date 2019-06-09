Появилось видео нокаута канадского боксера в бою против Головкина

DAZN USA / YouTube

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в бою, прошедшем в Нью-Йорке. Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN.

Головкин на протяжении всего поединка действовал с преимуществом. В четвертом раунде казахстанец провел серию ударов, после которой Роллс уже не сумел подняться. Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету одно поражение и одна ничья. Роллс проиграл впервые при 19 победах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!