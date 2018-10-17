Побивший Головкина боксер подписал самый дорогой контракт в истории спорта

Мексиканский боксер Сауль Альварес заключил самый дорогой контракт в истории спорта. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен подписал договор со стриминговым сервисом DAZN. Он предусматривает трансляцию 11 боев мексиканца в течение пяти лет. За это Альварес получит 365 миллионов долларов. Предыдущим рекордом была сделка между бейсбольным клубом «Майами Марлинс» и Джанкарло Стэнтоном: в 2014 году игрок подписал контракт на 13 лет и 325 миллионов долларов.

Альварес — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма. Эти титулы он завоевал в бою с боксером из Казахстана Геннадием Головкиным. По итогам 12 раундов двое судей отдали победу мексиканцу, еще один признал поединок ничейным.

У 28-летнего Альвареса в активе 50 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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