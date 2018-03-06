Боксер Альварес съел испорченное мясо и попался на допинге

Одна из допинг-проб мексиканского боксера Сауля Альвареса дала положительный результат. Об этом сообщает портал Boxingscene.

По информации издания, допинг-проба, взятая перед поединком с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании Golden Boy Promotions отмечается, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов.

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Это предположение подтвердил директор антидопингового центра Дэниэль Эйчнер, который проводил допинг-тест. «Концентрация вещества находится в пределах тех объемов, которые могут попасть в организм с зараженным мясом», — добавил он.

В свою очередь, Альварес также прокомментировал ситуацию. «Я уважаю спорт, поэтому случившееся меня очень беспокоит, раньше со мной ничего подобного не происходило. Я готов пройти любые процедуры, чтобы разъяснить эту ситуацию. Я верю, что в конечном итоге истина будет на моей стороне», — высказался спортсмен.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. Бой-реванш должен пройти 5 мая.

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