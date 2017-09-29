Хопкинс предсказал легкую победу Альвареса над Головкиным в бою-реванше

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс сделал прогноз на возможный реванш между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Его слова приводит Boxingscene.

«Если посмотреть на большинство боксерских реваншей, один из соперников обычно одерживает легкую победу. Альварес победит без проблем. Но это не значит, что ему не нужно тренироваться столь же усердно, как и перед первым поединком», — заявил Хопкинс.

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27 сентября Альварес сказал, что хочет провести следующий бой против Головкина. 27-летний боксер намерен вернуться на ринг в мае 2018 года, казахстанец собирается провести добровольную защиту чемпионских поясов в декабре 2017-го. Вероятнее всего, его соперником станет украинец Сергей Деревянченко.

Бой между Головкиным и Альваресом состоялся в Лас-Вегасе 16 сентября. Поединок завершился вничью: один из судей, Дэйв Моретти, отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), Аделаида Берд — мексиканцу (118:110), третий посчитал, что поединок был равным (114:114). На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. 35-летний спортсмен сохранил титулы, Берд была отстранена от судейства.