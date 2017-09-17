Хопкинс назвал победителя в бою Альварес — Головкин

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс назвал мексиканца Сауля Альвареса победителем боя против Геннадия Головкина из Казахстана. Слова Хопкинса приводит Vesit.kz.

«Я считаю, что по раундам Канело победил 7:5. Он сделал достаточно, чтобы одержать победу. Он сделал с GGG то, что никто с ним не делал уже долгое время. Даже в свои лучшие моменты во время боя GGG выглядел на 35 лет. Если ты провел близкие раунды против человека, которого называют монстром, ты пережил это, то эти раунды отдадут тебе, а не монстру», — сказал Хопкинс.

По словам 52-летнего экс-чемпиона, в возможном повторном поединке Альварес победит. Я в ринге сразу сказал: «Бой наш! Он победил Головкина! Если говорить о судействе, там только один судья выставил оценки, далекие от реальности... И если будет реванш, Канело расправиться с Головкиным еще легче и быстрее», — добавил Хопкинс.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), Аделаида Берд — мексиканцу (118:110), третий посчитал, что поединок был равным (114:114). На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.