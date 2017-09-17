Пакьяо пошутил про судейское решение в бою Головкин — Альварес

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо пошутил про судейское решение в бою мексиканца Сауля Альвареса и Геннадия Головкина из Казахстана. Запись Пакьяо сделал на своей странице в Twitter.

«Они судей из Австралии привезли?» — написал Пакьяо, который 2 июля 2017 года в Брисбене проиграл австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей.

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По ходу боя Пакьяо написал, что, по его мнению, казахстанец выигрывает со счетом 6:3 по раундам.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей отдал победу казахстанскому боксеру, второй — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. Победу Альваресу со счетом 118:110 присудила рефери Аделаида Берд, в послужном списке которой назначения на 442 боя с 1997 года.

На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.