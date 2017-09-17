Решение — ГГГ

Странные судейские решения в боксе не редкость, особенно в Лас-Вегасе. Одно из таких было принято после боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Самый зрелищный и яркий поединок года завершился вничью. О том, как развивались события на ринге, — в материале «Ленты.ру».

Начался бой так, как и ожидали: Головкин захватил центр ринга и был агрессором. Он на протяжении почти всего раунда наступал, шел на соперника с джебом, но периодически нарывался на контратаки. Был у Альвареса даже момент, когда он перехватил инициативу и сыпал ударами, но это продлилось недолго, секунд 20. Вряд ли этого было достаточно для того, чтобы судьи отдали мексиканцу раунд.

Второй раунд Канело уже выиграл за явным преимуществом. Головкин выбрасывал чуть меньше джебов, почти не приближался к сопернику, а когда удавалось подойти на приемлемую дистанцию — промахивался. Альварес превосходил оппонента в тайминге, постоянно бил первый и доминировал. Один раз даже чувствительно попал по корпусу. После гонга он, явно довольный собой, пританцовывая, направился в свой угол.

Головкин не был деморализован из-за проигранного раунда и сделал все, чтобы выиграть следующий. Снова он чувствовал себя боссом на ринге и шел вперед. Канело контратаковал порой успешно: один из его апперкотов едва не прошиб перчатки Геннадия. Раунд, в зависимости от симпатии судей, можно было отдать кому угодно.

В четвертом раунде Альварес отдыхал (без чего не обходится не один его бой). Он прижался к канатам и ждал ударов соперника. Однажды даже развел руками, приглашая Головкина в атаку, а потом разочарованно покачал головой, дескать, и это все? Геннадий действительно с уважением отнесся к оппоненту и бил его с большей опаской, чем остальных.

Игры разума продолжились и даже усилились в пятом раунде. На второй минуте Канело едва ли не впервые пропустил увесистый правый удар от Геннадия, явно почувствовал его и покачал головой. Головкин продолжал идти на соперника, обсыпая его ударами. При не самой удачной попытке Альвареса контратаковать уже Геннадий не без издевки улыбнулся. В концовке раунда, правда, Канело взорвался и полетел вперед, последние 30 секунд прошли в очень высоком темпе, и публика была просто в восторге. Наверное, в отличие от судей, потому что отдать кому-то преимущество было крайне трудно.

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters Sep 16, 2017; Las Vegas, NV, USA; Gennady Golovkin (green trunks) and Canelo Alvarez (blue trunks) box during the world middleweight boxing championship at T-Mobile Arena. The bout ended in a draw. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

С шестым раундом тоже не совсем ясно, хотя все-таки преимущество было у Геннадия. Не то чтобы он сильно избил Канело, в него вообще крайне трудно попасть, но инициатива была явно на стороне уроженца Караганды. На старте соперники обменялись попаданиями в голову, а потом Сауль намного больше уходил и уворачивался, чем что-то предпринимал в ответ.

Примерно та же картина наблюдалась и в седьмом раунде. Геннадий постоянно оказывал на соперника давление, выбрасывал много ударов, Альварес лишь три-четыре раза переходил в контратаку. Отдать этот раунд Саулю можно было бы только при чрезмерном к нему симпатии.

В восьмом раунде Канело уже откровенно бегал от Геннадия. Он скакал от одних канатов к противоположным под натиском атак чемпиона. Как и на протяжении всего боя, Головкин выбрасывал в разы больше ударов, но Альварес относительно удачно контратаковал. Однажды у него даже прошел апперкот, который понравился зрителям. Произвел ли он достаточное впечатление на судей, чтобы те отдали ему раунд? Вряд ли.

Девятый раунд стал еще более удачным для Геннадия. Он был бы вообще идеальным, если бы не один мощнейший удар, который Канело однажды донес до челюсти казахстанца. В общей же сложности Головкин перестучал оппонента за очень явным преимуществом.

Десятый раунд получился самым зрелищных и одним из самых успешных для Канело. В первые полторы минуты он нанес больше ударов, чем за предыдущие несколько раундов и даже заставил Геннадия чуть сбиться с шага, пошатнуться. Ко второй половине раунда Канело уже вымахался и откровенно клинчевал. Последнюю минуту Геннадий забрал разгромно.

Фото: Ethan Miller / Getty Images Gennady Golovkin v Canelo Alvarez LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 16: Gennady Golovkin reacts after his fight with Canelo Alvarez was called a draw during their WBC, WBA and IBF middleweight championionship bout at T-Mobile Arena on September 16, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

В одиннадцатом раунде потрясен был уже Канело. Случилось это в самом конце, хотя весь раунд для Геннадия бы успешным. В заключительной трехминутке пошла настоящая рубка, в которой чуть лучше был Альварес. Гонг оба боксера встретили с поднятыми руками, а после судейского решения эмоции бойцов были абсолютно разными. Когда Майкл Баффер объявил ничью, на лице Геннадия была ухмылка, и это можно понять. Как один рефери, девушка по имени Аделаида вообще могла насчитать 118:110 в пользу Канело? Это даже более странно, чем ничья в бою Альвареса с Флойдом Мэйуэзером.

«Это настоящая лабуда, а не решение! Хотя это Вегас, и тут нечему удивляться! Гена Головкин чисто выиграл этот бой! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе», — написал после боя российский экс-чемпион мира Сергей Ковалев в Instagram. Он сам в прошлом году стал жертвой крайне неоднозначного решения в бою с американцем Андре Уордом.

В интервью на ринге Альварес назвал себя победителем, после чего был освистан. Это иллюстрирует отношение публики к решению, которые вынесли судьи. Чемпионом остался Геннадий. Оба боксера после боя выразили готовность к реваншу. В том, что он состоится, сомнений очень немного. От возможности заработать восьмизначные суммы редко отказываются.