В сети раскритиковали отдавшую победу Альваресу женщину-судью

Пользователи Twitter раскритиковали судью Аделаиду Берд, отдавшую победу мексиканскому боксеру Саулю Альваресу в бою с Геннадием Головкиным из Казахстана. Об этом сообщает The Telegraph.

«Аделаида Берд — ночной кошмар», — написал один из пользователей. По словам другого, она больше никогда не должна быть допущена до арбитража на боксерских боях.

«Это ничья. Даже в такой прекрасный момент бокс не может не опозориться. 118:110 от Аделаиды Берд — это просто федеральное преступление», — написал пользователь по имени Брайн Кэмпбелл.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру, Берд — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.

Аделаида Берд, присудившая победу Альваресу со счетом 118:110, имеет в своем послужном списке назначения на 442 боя с 1997 года.