Альварес обозначил сроки реванша с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес хочет видеть казахстанца Геннадия Головкина своим следующим соперником. Об этом сообщает BoxingScene.

«Я хочу, чтобы это был мой первый бой в 2018 году. Мне не нужны другие бои, я хочу только реванш с Головкиным, и мы постараемся его организовать», — сказал мексиканец и выразил уверенность, что выиграл первый бой.

Отмечается, что 27-летний уроженец Гвадалахары не намерен возвращаться на ринг до мая 2018 года, Головкин же собирается провести добровольную защиту своих чемпионских поясов в декабре 2017-го. Наиболее вероятным его оппонентом называется украинец Сергей Деревянченко.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей отдал победу 35-летнему казахстанскому боксеру (115:113), второй посчитал, что поединок был равным (114:114), третий (Аделаида Берд) — мексиканцу (118:110). После боя ее раскритиковали в социальных сетях и временно отстранили от работы.