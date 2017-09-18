Отдавшая победу Альваресу женщина-судья отстранена от работы

Судья Аделаида Берд, зафиксировавшая счет 118:110 в пользу мексиканца Сауля Альвареса в бою с Геннадием Головкиным (Казахстан), временно отстранена от работы. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт. Его слова приводит LA Times.

«Я не собираюсь возвращать ее к работе немедленно. Она по-прежнему будет исполнять обязанности судьи... но ей нужно немного перевести дух. У человека любой профессии может быть неудачный день. К сожалению, она отработала не очень хорошо... разрыв в счете был слишком высок», — сказал Беннетт.

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Отмечается, что Берд не в первый раз выносит решения, которые вызывают споры у боксерских экспертов. В частности, она в 2012 году отдала победу американцу Тимоти Брэдли в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), второй (Аделаида Берд) — мексиканцу (118:110), третий посчитал, что поединок был равным (114:114). В послужном списке Берд имеются назначения на 442 боя с 1997 года. После поединка Альвареса с Головкиным ее раскритиковали в социальных сетях.