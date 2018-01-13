Головкин и Альварес договорились о дате реванша

Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес договорились о проведении повторного поединка. Об этом сообщается на странице Всемирного боксерского совета (WBC) в Twitter.

Бой пройдет 5 мая 2018 года. Место его проведения пока остается неизвестным.

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Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го и завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу (118:110), второй — его сопернику (115:113), а третий посчитал, что поединок завершился вничью (114:114). На кону стояли чемпионские титулы в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). В итоге пояса остались у казахстанского боксера.

Решение судей было раскритиковано. Аделаиду Берд, отдавшую победу Альваресу, отстранили от работы.

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