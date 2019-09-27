Поражение нокаутом довело кикбоксера до «параллельной реальности»

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут французом Хакимом Кетаибой и был дезориентирован им. Видео появилось на YouTube-канале nun tuan anh.

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться. Кикбоксер не ориентировался в пространстве, так что тренерам пришлось направлять спортсмена. Комментаторы, работавшие на поединке, заявили, что нокаут вывел Кеведо в «параллельную реальность».

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