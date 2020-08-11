Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал избиение судьи Никиты Данченко во время матча. Соответсвующий пост он опубликовал в Instagram.

Широков принес извинения и назвал свой поступок неподобающим. «Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная затем красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», — признал футболист. Он добавил, что надеется на скорое выздоровление арбитра.

Позднее Sport24 сообщил, что Широкова отстранили от эфиров на «Матч ТВ». На канале он работает экспертом.

10 августа пострадавший показал последствия нападения. На фотографии было видно рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов. Он намерен обратиться в полицию. Спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.