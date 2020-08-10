Появилось видео нападения Романа Широкова на судью

Роман Широков напал на судью во время любительского турнира.



«Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию», – сообщил журналист Дмитрий Егоров. pic.twitter.com/NP3y6TggMU — Телеканал 360° (@360tv) August 10, 2020

В сети появилось видео нападения бывшего футболиста сборной России Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Ролик доступен в Twitter-аккаунте Телеканала 360°.

39-летний Широков налетел на судью и нанес ему несколько ударов. Футболистам удалось предотвратить дальнейшее избиение. Данченков продемонстрировал следы от ударов бывшего спортсмена. Судья снял побои и обратится в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА.