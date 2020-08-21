Широкову предрекли 10-летний тюремный срок за избиение судьи

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о возможном наказании для бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного. Его слова приводит радиостанция «Москва FM».

По мнению юриста, действия спортсмена нужно квалифицировать как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Островский предрек Широкову с учетом отсутствия судимости 10 лет тюрьмы. Он также отметил, что в плане хулиганства у футболиста очень плохой послужной список.

Нападение на арбитра произошло во время матча любительских команд 10 августа. Бывший футболист сборной России нанес потерпевшему несколько ударов. Позднее Широков принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию.

Роман Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.