Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд

Disclosed News / YouTube

Футболист клуба «Оратой Юс» Антуан Камиллери избил судью матча второго дивизиона чемпионата Мальты и попал под суд. Видео появилось на YouTube-канале Disclosed News.

По информации TVM, на 90-й минуте встречи против «Саннат Лайонс» Камиллери получил вторую желтую карточку за жесткий подкат. Футболист отказался покидать поле, попытался атаковать судью и выхватить у него карточки, но его остановили игроки соперника. Уже покидая поле, Камиллери набросился на ассистента главного арбитра. Он дважды ударил судью в лицо, после чего его увела полиция. Игрока ждет судебное разбирательство.

Матч не был доигран. Счет до остановки встречи был 1:0 в пользу «Саннат Лайонс».

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