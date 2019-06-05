На Украине фанаты избили футбольного судью

На Украине во время матча седьмого тура чемпионата Закарпатской области по футболу болельщики избили судью. Видео появилось на YouTube-канале Mukachevo Net.
Встреча проходила между клубами «Карпаты» и «Поляна». Арбитр удалил с поля вратаря хозяев, после чего фанаты «Карпат» выбежали на поле и устроили драку. Несколько человек повалили судью на землю и стали бить его ногами. Драку остановили полицейские.
Матч завершился победой «Поляны» со счетом 2:1.
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