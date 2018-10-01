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Игрок сломал судье нос и лишился футбола навечно

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Футболист белорусского клуба «Кречет» Сергей Гриневич получил пожизненную дисквалификацию по итогам матча чемпионата Брестской области с «Нивой». Об этом сообщается на странице первенства во «ВКонтакте».

Встреча была остановлена на 25-й минуте при счете 1:0 в пользу «Нивы». Футболист получил красную карточку за то, что во время матча напал на арбитра и сломал ему нос. «Кречету» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Победители чемпионата Брестской области попадают в третий по силе дивизион Белоруссии.

В январе 2018-го защитник «Нанта» Диего Карлос получил красную карточку за фол на судье в матче чемпионата Франции с ПСЖ. На 90-й минуте встречи во время атаки ПСЖ футболист задел судью и сбил его с ног. В ответ арбитр ударил обидчика ногой и удалил с поля.

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