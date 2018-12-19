Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

Футболист аргентинской команды «Спортинг» Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за красную карточку во время матча против «Митры». Видео появилось на сайте телеканала Gazzetta.

По информации SportMediaset, инцидент произошел в конце второго тайма. Кортинес удалил футболиста за нарушение правил. В ответ на это Масиэль дважды ударил рефери. «Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После я отключился — больше ничего не помню», — рассказал судья.

Другие футболисты помогли Кортинесу прийти в себя, затем приехали медики и увезли пострадавшего в больницу.

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