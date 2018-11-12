В Ирландии футболисты напали на судью и переломали ему кости

Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги союзных республик страны. Об этом сообщает BBC.

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы. «Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», — заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.

В «Маллингаре» отказались от комментариев по поводу случившегося. Команда одержала победу над «Хорслипом» со счетом 3:1.

Объединенная лига союзных республик Ирландии — любительский чемпионат, относящийся к 7-12 уровням футбольной иерархии страны.

В декабре 2017-го аргентинские фанаты прорвались на поле и избили судью матча четвертого дивизиона чемпионата страны между «Ювентудом» и «Индепендьенте». Болельщики были недовольны решением арбитра.

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