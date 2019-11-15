Пьяный российский боец ММА избил прохожего и сел в тюрьму

21-летний боец смешанного стиля (ММА) Марк Белых получил четыре года колонии за избиение прохожего в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошел 3 января 2019 года. Белых вместе с 18-летней подругой Екатериной Курлаевой, будучи пьяными, повздорили с мужчиной 34 лет. Согласно описанию на сайте прокуратуры, боец напал на новосибирца со спины, повалил его на землю и нанес не менее пяти ударов по голове. После этого Курлаева прогнала потерпевшего.

Через час Белых и его спутница вновь встретили мужчину, спортсмен снова полез в драку, однако встретился с активным сопротивлением. Увидев это, девушка схватила лежавшую рядом лопату, ударила ей противника и повалила его на землю, после чего Белых руками и ногами избил его.

В результате потерпевший получил переломы пальцев, травмы, раны и ссадины головы. В суде ни Белых, ни Курлаева вину не признали. Боец получил четыре года колонии строгого режима, Курлаева была лишена свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Белых является чемпионом Новосибирской области по ММА.

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