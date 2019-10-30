Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев назвал предателями тех, кто поддержал ирландца Конора Макгрегора, оскорбившего Хабиба Нурмагомедова и всех дагестанцев. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Sport24.

Минеев подчеркнул, что его задевает поведение ирландца, приехавшего в Россию и начавшего издеваться над народом Дагестана. Хотя, отметил боец, сам он дагестанцем не является и в команде Нурмагомедова не тренируется.

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«Тут еще неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели», — поделился Минеев. Поэтому, считает спортсмен, многие себя «ощущают ближе к ирландцу, чем к соотечественникам».

25 октября несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах. В их поддержку позднее высказался отец Нурмагомедова.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в очном поединке в октябре 2018-го. Россиянин одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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