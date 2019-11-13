Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Пресненский суд Москвы арестовал российского бойца смешанного стиля (MMA) Дмитрия Сосновского. Об этом сообщает ТАСС.

Сосновский проходит подозреваемым по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц. По информации «МК», вместе с ним задержан еще один боец ММА — Александр Гладков.

Адвокат Равиль Саберов заявил, что его подзащитный непричастен к преступлению. «Он случайно оказался в том месте. По моему мнению, само событие не отвечает той классификации по Уголовному кодексу, которую предложил Следственный комитет», — сказал Саберов.

Сосновский одержал 11 побед в 11 поединках по правилам смешанных единоборств. Он провел один поединок в UFC в марте 2018 года, выиграв у британца Марка Годбира удушающим приемом. Россиянин до сих пор является действующим бойцом промоушена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!