Боец UFC задумался о получении российского паспорта

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джонни Уокер рассказал о тренировках в России и признался, что уже задумывался об оформлении российского гражданства. Его слова приводит «Советский Спорт».

27-летний боец не против последовать примеру американских спортсменов Джеффа Монсона и Роя Джонса, которые уже стали гражданами России. Уокер и дальше планирует посещать страну, а российский паспорт позволил бы ему делать это чаще.

«Мне понравилось готовиться к боям здесь, меня устраивает еда и погода, и особенно местные девушки. Одни плюсы», — заявил он.

Уокер выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2 ноября в Нью Йорке. Ему предстоит поединок против Кори Андерсона в полутяжелой весовой категории. К бою бразилец готовился в Москве в зале GOR MMA, где также занимается российский боец UFC Дмитрий Сосновский.

Уокер провел три успешных поединка в UFC. В своем последнем бою он одолел канадского бойца Мишу Циркунова. Всего в MMA на счету бразильского спортсмена 17 побед и три поражения.

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