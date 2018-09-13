Джефф Монсон нацелился на Госдуму

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил, что собирается избираться в Госдуму РФ. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Государственная Дума — это то, где я хочу быть в будущем. Я хочу иметь возможность помогать как можно большему количеству людей», — заявил Монсон.

Боец, ставший депутатом городской думы подмосковного Красногорска, также объяснил, как проходили встречи с жителями города. «Я могу понимать некоторые вещи и без переводчика. Я учу русский язык каждый день и узнаю все больше и больше. У меня не было предвыборной кампании в традиционном ее понимании. Я просто проводил встречи с людьми в публичных местах и разговаривал с ними. Ужасные пробки и коррупция — это были основные темы задаваемых вопросов», — рассказал гражданин России.

10 сентября было объявлено, что Монсон одержал победу на выборах в городскую думу Красногорска. Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия».

В конце мая 47-летний спортсмен получил российский паспорт. Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон не скрывает любви к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений. Один поединок завершился вничью.

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