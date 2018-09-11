Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший российское гражданство, объяснил, почему решил стать депутатом городской думы подмосковного Красногорска. Слова спортсмена приводит RT.

«Я решил, что хотел бы сделать больше для этого города, чем просто проводить спортивные мероприятия. Я также хочу работать с семьями, особенно с теми, которые находятся в трудном финансовом положении», — заявил Монсон, отметив, что в первую очередь организует бесплатные спортивные и образовательные программы для детей.

Он также отметил, что намерен уделить большое внимание проблеме переработки мусора. По словам Монсона, в настоящий момент он берет уроки русского языка.

10 сентября было объявлено, что Монсон одержал победу на выборах в городскую думу Красногорска. Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия».

В конце мая 47-летний спортсмен стал гражданином России. Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон не скрывает любви к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений. Один поединок завершился вничью.

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