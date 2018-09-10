Джефф Монсон стал депутатом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон одержал победу на выборах в городскую думу подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РБК.

Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия». Согласно анкете кандидата, Монсон участвовал в выборах как тренер по физической подготовке АНО «Спортивный клуб "Зоркий"».

Монсон заявлял о желании баллотироваться в начале июля. В конце мая 47-летний спортсмен стал гражданином России. Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон не скрывает любви к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений. Один поединок завершился вничью.

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