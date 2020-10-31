«Спартаку» принесли извинения за шутку про отрубленную голову главного тренера

Канал «Коммент.Шоу» принес извинения главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско за шутку про отрубленную голову наставника. Соответствующий пост команда программы опубликовала в Instagram.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске "Коммент.Шоу" могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции», — сказано в сообщении.

При этом авторы отметили, что не преследовали цели оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба, и пожелали Тедеско здоровья и удачи.

30 октября директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что подобный юмор красно-белые считают недопустимым. Шутка была озвучена комментатором телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским, которого «Спартак» попросит принести публичные извинения. Кроме того, москвичи планируют обратиться к руководству телеканала с просьбой оценить поведение своего сотрудника.

Шутка, оскорбившая «Спартак», звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева». Шоу появилось в сети в пятницу, 30 октября.

Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице.