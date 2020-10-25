В «Краснодаре» заявили о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил о предвзятом судействе в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводятся на сайте команды.

«Победу в этом матче "Спартаку" принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова в поле и работа на VAR Кирилла Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», — заявил Хашиг. По его мнению, арбитры могут допускать ошибки в матче, однако в случае с «Краснодаром» они стали ключевыми для исхода встречи.

24 октября «Спартак» победил «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ и стал лидером чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Спартак» с 27 очками располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на втором месте — «Зенит» (24). «Краснодар» с 18-ю очками находится на восьмой строчке.

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