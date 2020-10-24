«Спартак» победил «Краснодар» и стал лидером РПЛ

Московский «Спартак» победил «Краснодар» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал лидером чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре 24 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе красно-белых отличились форвард Эсекьель Понсе (13-я минута), полузащитник Виктор Мозес (33-я) и нападающий Джордан Ларссон (81-я). У «Краснодара» единственный мяч забил хавбек Леон Сабуа (59-я).

Ранее 24 октября завершились еще несколько матчей тура. «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2), «Сочи» уступили «Динамо» (1:3), «Локомотив» — «Ротору» (1:2).

«Спартак» с 27 очками располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на втором месте — «Зенит» (24). «Краснодар» с 18-ю очками находится на восьмой строчке.

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