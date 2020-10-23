Раскрыт бюджет футбольного ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскрыл бюджет команды. Его слова приводит Sport24.ru.

Гинер заявил, что бюджет команды вырос по сравнению с 2018 годом и составляет чуть более 70 миллионов евро в год. «У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Если мы хотим зарабатывать как клуб, нам надо стремиться вновь попадать в Лигу чемпионов, где платятся большие деньги», — посчитал функционер.

В этом сезоне ЦСКА не сумел попасть в групповой этап Лиги чемпионов, заняв по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) четвертое место. Команда начала выступление в Лиге Европы с выездной ничьи с австрийским «Вольфсбергером». Встреча прошла 22 октября и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на гол Адольфо Гайча хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Майкла Лиендла.

После 11 туров РПЛ армейцы занимают третье место, набрав 22 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 24 очками.