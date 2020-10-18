ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби

ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе армейцев голами отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей гол на счету Николы Моро.

Победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и выйти на третье место в турнирной таблице. «Динамо» имеет в активе 17 очков и находится на седьмой позиции.

В следующем туре, намеченном на 26 октября, ЦСКА на своем поле примет тульский «Арсенал». «Динамо» двумя днями раньше дома сыграет с «Сочи».

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