Составлен список самых подешевевших футболистов РПЛ

Составлен список самых подешевевших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Transfermarkt.de.

В топ-10 попали игроки, максимально потерявшие в стоимости с 1 января 2020 года. Антирейтинг возглавил бразильский форвард «Зенита» Малком, подешевевший на 10 миллионов евро (с 40 до 30 миллионов), второе место занял защитник ЦСКА Марио Фернандес, его стоимость уменьшилась с 30 до 22 миллионов. Тройку замкнул хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен, который стал стоить 12 вместо 20 миллионов.

Помимо Малкома и Ловрена, в топ-10 присутствуют еще три футболиста «Зенита»: Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба. Они располагаются на шестом, восьмом и девятом местах соответственно.

В начале июня был опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира. Список возглавил форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его стоимость оценили в 259,2 миллиона евро.